13 медалей завоевали псковские боксёры в турнире в Новгородской области

12:34, 13 ноября 2023, ПАИ

13 наград завоевали спортсмены из Псковской области на Кубке Чудовского муниципального района, который прошёл в Чудово Новгородской области 11 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

От Псковской области на соревнования поехали спортсмены из Пскова и Печор.

Золото соревнований взяли Александр Беляков, Кирилл Михайлов, Илья Царев, Савелий Воскобойников, Виктор Эвальд, Тимофей Кукушкин, Кирилл Яковлев, Иван Кондратьев и Степан Кондратьев.

Также серебряными медалями отметились Дмитрий Мурадян, Матвей Трощенко, Захар Зверев и Егор Степанов.

Тренерами спортсменов являются Алексей Орлов, Игорь Зуев, Роман Веселов, Евгений Жданов и Вячеслав Ярулин.

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