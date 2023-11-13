Школьники Псковской области продолжают знакомиться с профессиями в рамках проекта «Билет в будущее»

12:45, 13 ноября 2023, ПАИ

Школьники Псковской области продолжают знакомиться с колледжами и предприятиями региона в рамках проекта «Билет в будущее». Ребята посещают промышленные экскурсии, а также профессиональные пробы по разным специальностям, передаёт корреспондент ПАИ.

Так, учащиеся школы № 47 Пскова побывали в Псковском политехническом колледже. Ребята прошли профессиональные пробы по компетенции «Ландшафтный дизайн», выполнили работы по устройству цветника из хвойных и многолетних растений с пошаговой дорожкой.

Учащиеся лицея экономики и основ предпринимательства № 10 побывали в Псковском медицинском колледже. Школьники посетили лекционно-практическое занятие по оказанию первой помощи, научились практическим действиям проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.

В Великих Луках также продолжаются профпробы. В рамках проекта учащиеся средней школы № 13 посетили завод «М-Конструктор», который выступает одним из главных партнёров проекта «Билет в будущее» в регионе.

«Педагоги, сопровождающие детей, отмечают особенный интерес школьников, связанный с тем, что они могут не просто познакомиться с теоретической спецификой обучения профессии, но и пройти практические занятия. Особенно много положительных отзывов от педагогов, которые первый раз участвуют в проекте», – отметила региональный оператор проекта «Билет в будущее Елена Рыбальская.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». В 2023 году к профориентационному проекту «Билет в будущее» присоединился 7 131 ученик из 111 школ Псковской области.