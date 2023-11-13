Девушка впервые стала победителем чемпионата Пскова по шахматам

14:08, 13 ноября 2023, ПАИ

15-летняя воспитанница спортшколы «Бригантина» Эвелина Галаханова стала победителем чемпионата Пскова по классическим шахматам, который прошёл в Пскове с 30 октября по 12 ноября. Этот титул впервые достался девушке. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

Всего в турнире приняли участие 32 спортсмена. Эвелина Галаханова смогла набрать 7,5 очка в девяти турах.

Второе место досталось ветерану псковских шахмат Владимиру Полевому. Бронзовой награды удостоился Ростислав Бобовкин.

Тренирует девушку Александр Побережский.

Отметим, что Эвелина Галаханова является кандидатом в мастера спорта.

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