Чемпионат области по настольному теннису среди ветеранов пройдёт в Пскове

15:19, 13 ноября 2023, ПАИ

Чемпионат области по настольному теннису среди ветеранов пройдёт в Пскове 25 ноября. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие мужчины и женщины старше 40 лет, прописанные и проживающие в Псковской области.

Система проведения включает в себя четыре возрастные группы.

Победителей и призёров наградят дипломами, медалями и призами.

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