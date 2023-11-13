Чемпионат области по настольному теннису среди ветеранов пройдёт в Пскове
Чемпионат области по настольному теннису среди ветеранов пройдёт в Пскове 25 ноября. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях примут участие мужчины и женщины старше 40 лет, прописанные и проживающие в Псковской области.
Система проведения включает в себя четыре возрастные группы.
Победителей и призёров наградят дипломами, медалями и призами.
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