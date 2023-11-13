РЖД хотят внедрить роботов-носильщиков

16:54, 13 ноября 2023, ПАИ

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) планирует внедрить на вокзалах услуги роботов-носильщиков, которые будут перемещать ручную кладь пассажиров. Об этом пишет ТАСС.

«В рамках проводимой системной работы Дирекцией железнодорожных вокзалов по улучшению качества обслуживания пассажиров на вокзальных комплексах и поиску решений, позволяющих оптимизировать бизнес-процесс предоставления услуги по перемещению ручной клади пассажиров, рассматривается возможность применения робота-носильщика, который может следовать за пользователем, ориентируясь на идущего перед ним человека с помощью датчиков и компьютерного зрения», – отмечается в материалах компании.

Дополнительно пользователи должны установить на свой смартфон необходимое для управления роботом и оплаты услуги программное обеспечение.

Использование новой технологии позволит ускорить предоставление услуги перемещения багажа, а также уменьшить ее стоимость. Согласно информации на сайте, предполагается внедрить 50 таких роботов-помощников на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций ж/д вокзалов.

Заявки на запрос РЖД будут приниматься до 25 декабря.