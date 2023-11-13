В Пскове индийцы отпраздновали Новый год

18:21, 13 ноября 2023, ПАИ

Студенты ПсковГУ из Индии отметили один из значимых национальных праздников своей страны под названием Дивали. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Дивали – индусский Новый год. Праздник символизирует победу света над тьмой, добра над злом, в знак которой повсеместно зажигаются свечи и фонарики.

Среди отмечающих – иностранные студенты ПсковГУ института медицины и экспериментальной биологии. Ребята оделись в традиционные индийские костюмы и организовали праздник, на котором представили творческие номера.

Заместитель директора института медицины и экспериментальной биологии по международной деятельности Елена Трифонова отметила, что таким образом должны создаваться комфортные условия не только для обучения, но и для отдыха студентов.

«Дивали – праздник света и огня, любви и доброты. В Индии в это время семьи и друзья собираются вместе, делятся угощениями и дарят друг другу подарки, запускают фейерверки. Поддержание традиций своей страны является очень важным для ребят – многие во время праздника вели прямую трансляцию праздника для своих родителей», – отметила она.