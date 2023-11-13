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Чемпионка России: Псковские гимнастки делают в десять лет то, что мы раньше делали в 15

Эксперт, мастер спорта и чемпионка России по художественной гимнастике Ольга Давыдова рассказала на пресс-конференции в медиацентре ПАИ об изменениях, которые произошли в художественной гимнастике за последние несколько лет.

Чемпионка России: Псковские гимнастки делают в десять лет то, что мы раньше делали в 15. Фото здесь и далее: ПАИ

«Девочки делают в десять лет то, что мы раньше делали в 15. Они сейчас развиваются намного быстрее. Увеличилась скорость выступлений. Они делают всё очень чётко и быстро. За свои полторы минуты успевают намного больше, чем когда-то успевали мы», – заявила Ольга Давыдова.

Ольга Давыдова: Сейчас очень стали цениться риски

«Когда выступала я, мы больше делали элементов тела. Сейчас гимнастки делают много элементов к телу и элементы предмета. Очень интересные перекаты, подбросы, выбросы, ловля. Плюс сейчас очень стали цениться риски. Это когда подбрасывается предмет, и под ним нужно сделать минимум два оборота вокруг себя. Был период, когда все поняли, что риски – это очень сложно. Федерация это отследила и повысила их в цене. Это не может не радовать, потому что это зрелищно и красиво. Особенно когда взрослые гимнастки подбрасывают предмет под потолок и успевают сделать три вращения и ещё в нём как-нибудь предмет поймать», – поделилась интересными деталями спикер.

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