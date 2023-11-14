ФАС проверит цены на куриные яйца в России
Федеральная антимонопольная служба проверит ценообразование на куриные яйца, сообщается на официальном сайте ведомства.
«Территориальные органы ФАС России направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию», — говорится в сообщении.
На основе данных от проведенной проверки ФАС примет решение насчёт обоснованности установленных оптово-отпускных цен. Работать по этому направлению уже начали сотрудники региональных управлений ФАС.
Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз запретит экспорт яиц и мяса птицы из-за роста цен на эти продукты внутри страны.
По данным министерства, рост цен на яйца к соответствующему периоду прошлого года составил 24 %.
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