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Общество

ФАС проверит цены на куриные яйца в России

Федеральная антимонопольная служба проверит ценообразование на куриные яйца, сообщается на официальном сайте ведомства.

Фото: ПАИ

«Территориальные органы ФАС России направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию», — говорится в сообщении.

На основе данных от проведенной проверки ФАС примет решение насчёт обоснованности установленных оптово-отпускных цен. Работать по этому направлению уже начали сотрудники региональных управлений ФАС. 

Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз запретит экспорт яиц и мяса птицы из-за роста цен на эти продукты внутри страны. 

По данным министерства, рост цен на яйца к соответствующему периоду прошлого года составил 24 %.

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