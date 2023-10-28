Минсельхоз предложил запретить вывоз яиц и мяса птиц из России

15:21, 26 октября 2023, ПАИ

Минсельхоз предлагает запретить вывоз из России отдельных видов мяса птицы и яиц сроком на шесть месяцев. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РФ, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на шесть месяцев», – говорится в материалах.

По аналогичной причине предлагают запретить и вывоз яиц из России.

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, рост цен на яйца к соответствующему периоду прошлого года составил 24 %, а на мясо птицы – 25,3 %.

Уточняется, что планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу – декабрь 2023 года.