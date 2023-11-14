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Общество

Жительница Пскова выдавала иностранцам фейковые сертификаты о знании русского языка

Два года условно получила специалист кафедры языкового тестирования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ  по Псковской области.

Злоумышленница нарушала процедуру принятия экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и необоснованно выдавала сертификаты о владении русским языком.

Управление ФСБ России по Псковской области пресекло противоправную деятельность псковички.

Фото пресс-службы УФСБ по Псковской области

Приговором Псковского городского суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции лицом с использованием своего служебного положения), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

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