Строительство газопроводов для догазификации деревни Тямша началось в Псковском районе
«Газпром газораспределение Псков» приступил к строительству сети внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около шести километров для догазификации 105 домовладений деревни Тямша Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».
«С жителями деревни заключён 61 договор. Чтобы ускорить газификацию домовладений, мы проводим работу с заявителями по заключению комплексных договоров для одновременного строительства газопроводов до границ участка, внутри участка и выполнения работ в доме», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.
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Строительство газопроводов для догазификации деревни Тямша началось в Псковском районе