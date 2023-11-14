Строительство газопроводов для догазификации деревни Тямша началось в Псковском районе

10:09, 14 ноября 2023, ПАИ

«Газпром газораспределение Псков» приступил к строительству сети внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около шести километров для догазификации 105 домовладений деревни Тямша Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

«С жителями деревни заключён 61 договор. Чтобы ускорить газификацию домовладений, мы проводим работу с заявителями по заключению комплексных договоров для одновременного строительства газопроводов до границ участка, внутри участка и выполнения работ в доме», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.