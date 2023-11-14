Монтаж новой выставки начался в изборской усадьбе купца Анисимова

11:06, 14 ноября 2023, ПАИ

Монтаж новой выставки по истории Изборска начался в усадьбе купца Анисимова. Монтаж экспозиции «За землю Русскую!» в музее-заповеднике «Изборск» продлится до 23 ноября включительно. Об этом ПАИ сообщили в музее.

На это время приостановлена продажа единых билетов. Новая выставка откроется 24 ноября.