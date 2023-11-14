Монтаж новой выставки начался в изборской усадьбе купца Анисимова
Монтаж новой выставки по истории Изборска начался в усадьбе купца Анисимова. Монтаж экспозиции «За землю Русскую!» в музее-заповеднике «Изборск» продлится до 23 ноября включительно. Об этом ПАИ сообщили в музее.
На это время приостановлена продажа единых билетов. Новая выставка откроется 24 ноября.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 ноября 2023
Сотни человек ежедневно участвуют в квизе «Найди Псковскую область» на выставке «Россия»
14 ноября 2023
Александр Серавин сопроводил в Херсонскую область 10 тонн гуманитарной помощи из Псковской области
14 ноября 2023
Жители Псковской области могут принять участие в благотворительной акции «Щедрый вторник»
14 ноября 2023
Финал конкурса «Лучший государственный гражданский служащий» прошёл в Псковской области
14 ноября 2023
Строительство газопроводов для догазификации деревни Тямша началось в Псковском районе