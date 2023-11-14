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Общество

«Экопром» завершил уборку на острове имени Залита

«Экопром» завершил уборку острова имени Залита из-за ухудшения погодных условий и завершения пассажирской навигации, сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Экопром» завершил уборку на острове имени Залита. Фото: «Экопром»

«Вывоз отходов с острова – это всегда целый комплекс мероприятий, требующий большого опыта, сноровки и слаженной работы. В очередной раз бригада сотрудников регоператора выехала на остров и произвела погрузку, скопившихся отходов на баржу, после чего судно направилось в деревню Большая Толба, где уже ждал ломовоз», – отметили в «Экопроме».

Чтобы успеть вывезти все оставшиеся отходы, сотрудникам филиала ООО «Экопром» потребовалось два дня. Полный ломовоз отходов вывезли с острова перед завершением судоходного периода.

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