«Экопром» завершил уборку на острове имени Залита

14:38, 14 ноября 2023, ПАИ

«Экопром» завершил уборку острова имени Залита из-за ухудшения погодных условий и завершения пассажирской навигации, сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Вывоз отходов с острова – это всегда целый комплекс мероприятий, требующий большого опыта, сноровки и слаженной работы. В очередной раз бригада сотрудников регоператора выехала на остров и произвела погрузку, скопившихся отходов на баржу, после чего судно направилось в деревню Большая Толба, где уже ждал ломовоз», – отметили в «Экопроме».

Чтобы успеть вывезти все оставшиеся отходы, сотрудникам филиала ООО «Экопром» потребовалось два дня. Полный ломовоз отходов вывезли с острова перед завершением судоходного периода.