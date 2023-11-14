В Псковской области не растут грибы, сбор которых наказывается по УК РФ – Виктор Мусатов

14:39, 14 ноября 2023, ПАИ

За сбор каких видов особо ценных грибов и растений, занесённых в Красную книгу, псковичам грозит тюремное наказание, объяснил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

С 12 октября в России введена уголовная ответственность за незаконный сбор особо ценных растений и грибов, внесённых в Красную книгу. Речь идёт о новой статье Уголовного кодекса 260.1, которая охраняет редкие грибы и растения от их истребления, в отношении которых вероятен крупномасштабный нелегальный сбор в связи с их высокой стоимостью на рынке.

«Создавалось впечатление, что данный закон добавил адреналина любителям тихой охоты. Не совсем так, таких видов немного. Если говорить про растения – это женьшень и рододендрон золотистый. Что касается редких грибов, то всего один вид, который произрастает на Дальнем Востоке. На него существует очень высокий спрос, например в Японии. Стоимость одного гриба – от 100 евро и выше. Таких видов грибов, которые включены в перечень, на территории Псковской области нет», – отметил Виктор Мусатов.