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Общество

В Новосокольниках сотрудники Центра профилактики и борьбы со СПИД провели консультации для ВИЧ-инфицированных

Девять пациентов с ВИЧ-инфекцией приняли в Новосокольнической межрайонной больнице сотрудники Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями в Великих Луках – клинический психолог Елена Леонтьева и социальный работник Наталья Гудосова. К трём пациентам, которые не смогли прийти на приём, специалисты съездили на дом. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Специалисты взяли кровь для исследований и раздали необходимые лекарства, для каждого посетителя провели консультацию.

«У социального работника есть свой подход, у меня – своя стратегия. Я затрагиваю тему физической реакции организма на пропуск терапии, переплетая это с психологическим моментами. Так я упрощаю понимание, какие биологические процессы происходят в организме у носителей ВИЧ-инфекции, к чему они могут привести и как не допустить ухудшения состояния», – отметила Елена Леонтьева.

По её словам, некоторые люди из районов относятся к заболеванию беспечно. Некоторым кажется, что оно пройдёт само. Поэтому главной задачей Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями является донести мысль, что приём таблеток – это важно, а если они заканчиваются, необходимо как можно скорее восполнить запас.

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