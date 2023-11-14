Пенсии военных в России вырастут на 4,5%

15:00, 14 ноября 2023, ПАИ

Закон о повышении пенсии военнослужащим с 1 октября 2024 года на 4,5 % приняла Госдума РФ в третьем чтении, пишет «Интерфакс».

Поправки внесены в закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения РФ, и их семей».

Спикер палаты Вячеслав Володин ранее отмечал, что пенсии военных и приравненных к ним лиц вырастут на 4,5 % с 1 октября 2024 года. Эта мера коснётся более 2,7 миллиона человек.

«Наша задача – поддержать тех, кто обеспечивал безопасность нашей страны», – сказал председатель Госдумы.