Губернскую ярмарку планируют возродить в Опочецком округе

16:27, 14 ноября 2023, ПАИ

В Опочецком муниципальном округе планируют организовать губернскую ярмарку. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Действительно, Опочка была губернским городом. Проходили губернские ярмарки. И вот было такое предложение – возобновить их сейчас, сделать такое мероприятие точкой притяжения туристов. Мы попробовали в этом году во время проведения Дня освобождения Опочки, 15 июля, устроить элементы ярмарочного формата. Что-то получилось, что-то не получилось. Но мы с этой идеей не расстаёмся», – подчеркнул он.

По словам главы муниципалитета, заявка на участие в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив уже подана.

«Очень хочется, чтобы всё получилось. Людям сейчас нравятся масштабные мероприятия. И когда мы проводим День освобождения города, приезжает очень много гостей. И такие элементы, которых нет ни у кого, как бы завлекают – люди хотят приехать, посмотреть, получить удовольствие», – подчеркнул Юрий Ильин.