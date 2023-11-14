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Экономика

Карп вернулся: в Опочецком районе восстановили рыбопроизводство

Производство карпа возобновилось в Опочецком муниципальном округе. Об этом рассказал глава муниципалитета Юрий Ильин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В Опочецком районе восстановили производство карпа. Фото: районная газета «Красный маяк»

Он поделился, что на недавней гастрономической мини-ярмарке в рамках празднования Дня народного единства впервые за долгое время был представлен местный карп.

«Рыболовное хозяйство было давно. Просто оно было «хуже-лучше». Два года они восстанавливали рыбу. И в этом году уже был представлен наш местный карп, который два года не продавался», – рассказал Юрий Ильин.

Глава муниципалитета также поделился, что в следующем году в рыболовном хозяйстве планируется восстановить платную рыбалку.

«То есть любой житель сможет приехать, внести определенную сумму и половить рыбу, получить удовольствие. Раньше практически со всего нашего региона и близлежащих областей чуть ли не каждые выходные люди приезжали», – рассказал гость программы.

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