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Общество

Великолукские кадеты написали письма солдатам 

Ученики кадетской школы Великих Лук написали письма солдатам одной из воинских частей Западного военного округа. Об этом сообщается в группе образовательного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Ученики кадетской школы Великих Лук написали письма солдатам. Фото здесь и далее: МАОУ «Кадетская школа» Великих Лук

Ученики кадетской школы написали солдатам письма и попросили учителя Василия Виноградова передать их, когда узнали, что он вместе со своим музыкальным коллективом уезжает на гастроли и будет давать концерты в военных гарнизонах.

«Этот поступок был настолько неожиданным и приятным для солдат, что на электронную почту школы и в личные сообщения соцсетей в массовом порядке стали приходить и приходят до сих пор сообщения с искренней благодарностью», – отмечается в сообщении. 

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