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Общество

Рассказ благодарной мамы: Псковичка вместе с полицейскими помогла потерявшемуся школьнику

Псковичка Ирина помогла потерявшемуся школьнику добраться до школы с помощью полицейских. Об этом благодарная мама мальчика рассказала в социальных сетях, сообщает корреспондент ПАИ.

В 8:10 ребенок сел в автобус №2 на перекрёстке улицы Юбилейной и Рижского проспекта и должен был доехать до улицы Петровской, но, оказавшись у мебельного магазина, мальчик спросил у кондуктора, как ему вернуться назад. Напомним, что маршрут «двойки» из-за перекрытия ул. Горького изменен.

«Огромнейшее спасибо и низкий поклон женщине, которая сама вызвалась помочь моему ребенку и вышла с ним на ближайшей остановке. Каким-то чудом поблизости оказалась полицейская машина, Ирина, так зовут нашего спасителя, попросила сотрудников довезти ребенка до нужного адреса, потом ещё несколько раз позвонила мне, чтобы убедиться, что всё хорошо. Спасибо вам, дорогие неравнодушные люди», — написала мама потерявшегося мальчика.

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