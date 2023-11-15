Сказку «Слон и птичка» в 50-й раз показали в псковском драмтеатре

09:37, 15 ноября 2023, ПАИ

50-й показ сказки «Слон и птичка» прошел в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина. За два года, прошедшие с момента премьеры, спектакль увидели более трех тысяч человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Сказку для младшеклассников «Слон и птичка» поставил режиссер Анатолий Кузьмин по произведению детской писательницы и художницы из Санкт-Петербурга Анастасии Момот.

«В чем-то веселая и забавная, в чем-то лиричная, сказка рассказывает о дружбе и любви двух непохожих героев – слона и птички, о свободе и поиске дома, о сердцах, открытых сопереживанию и взаимопомощи. Специально для нашего театра сказку адаптировала драматург Анастасия Букреева. 50-й показ – это значимый юбилей для спектакля, тем более для детской постановки, знак интереса маленьких зрителей», – отметили в театре.

«Поздравляю с юбилеем спектакля всех причастных к его созданию! Всех, благодаря кому моя сказка ожила на сцене! Хочется сказать вам большое спасибо, дорогие друзья! И пожелать еще тысячи аншлагов и сотни тысяч зрителей!» – подчеркнула Анастасия Момот.

«Спектакль трогательный, замечательный! Можно было бесконечно смотреть на то, как маленькие зрители проникаются камерностью представления и сидят, открыв рот. Горячо советую сходить на это чудо всем мечтателям, а еще – всем в данный момент загрустившим и опечаленным. Сходить, чтобы наполниться надеждой и обрести немножечко веры в хорошее», – рассказали зрители.

В спектакле «Слон и птичка» заняты: лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова (Птичка), Георгий Болонев (Слон), Ксения Чехова (Обезьяна), Анна Шуваева (Обезьяна).

Напомним, в репертуаре Псковского театра драмы есть спектакли, рассчитанные на детей разных возрастов: от двух лет – беби-спектакли («Большое космическое путешествие», «Невероятные приключения голубя Петра», «Год Жирафа»), от четырёх лет – кукольно-драматический спектакль «Я сделал крылья и летал», для младшеклассников – спектакли «Слон и птичка» и «Пиратский Новый год».