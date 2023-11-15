Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Сказку «Слон и птичка» в 50-й раз показали в псковском драмтеатре

50-й показ сказки «Слон и птичка» прошел в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина. За два года, прошедшие с момента премьеры, спектакль увидели более трех тысяч человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

50-й показ сказки «Слон и птичка» прошел в Псковском театре драмы. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина

Сказку для младшеклассников «Слон и птичка» поставил режиссер Анатолий Кузьмин по произведению детской писательницы и художницы из Санкт-Петербурга Анастасии Момот.

«В чем-то веселая и забавная, в чем-то лиричная, сказка рассказывает о дружбе и любви двух непохожих героев – слона и птички, о свободе и поиске дома, о сердцах, открытых сопереживанию и взаимопомощи. Специально для нашего театра сказку адаптировала драматург Анастасия Букреева. 50-й показ – это значимый юбилей для спектакля, тем более для детской постановки, знак интереса маленьких зрителей», – отметили в театре.

«Поздравляю с юбилеем спектакля всех причастных к его созданию! Всех, благодаря кому моя сказка ожила на сцене! Хочется сказать вам большое спасибо, дорогие друзья! И пожелать еще тысячи аншлагов и сотни тысяч зрителей!» – подчеркнула Анастасия Момот.

«Спектакль трогательный, замечательный! Можно было бесконечно смотреть на то, как маленькие зрители проникаются камерностью представления и сидят, открыв рот. Горячо советую сходить на это чудо всем мечтателям, а еще – всем в данный момент загрустившим и опечаленным. Сходить, чтобы наполниться надеждой и обрести немножечко веры в хорошее», – рассказали зрители.

В спектакле «Слон и птичка» заняты: лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова (Птичка), Георгий Болонев (Слон), Ксения Чехова (Обезьяна), Анна Шуваева (Обезьяна).

Напомним, в репертуаре Псковского театра драмы есть спектакли, рассчитанные на детей разных возрастов: от двух лет – беби-спектакли («Большое космическое путешествие», «Невероятные приключения голубя Петра», «Год Жирафа»), от четырёх лет – кукольно-драматический спектакль «Я сделал крылья и летал», для младшеклассников – спектакли «Слон и птичка» и «Пиратский Новый год».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 ноября 2023

Сказку «Слон и птичка» в 50-й раз показали в псковском драмтеатре
14 ноября 2023

День корейской культуры пройдёт в Пскове
14 ноября 2023

Создать видеоролик и выиграть приз смогут псковичи в школе блогерства
14 ноября 2023

Губернскую ярмарку планируют возродить в Опочецком округе
14 ноября 2023

Выставка работ современных иконописцев откроется в Пскове 16 ноября
14 ноября 2023

Сотни человек ежедневно участвуют в квизе «Найди Псковскую область» на выставке «Россия»
14 ноября 2023

В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи
13 ноября 2023

Танцевальный коллектив ПсковГУ стал лауреатом всероссийского конкурса

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...