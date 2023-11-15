«Бал чемпионов» Псковской области пройдёт 15 декабря

13:21, 15 ноября 2023, ПАИ

Ежегодная торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров Псковской области «Бал чемпионов» за 2023 год состоится 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Мероприятие проводится в целях развития спорта высших достижений, пропаганды здорового образа жизни, поощрения спортивных успехов лучших спортсменов области и их тренеров.

Награждение произойдёт в номинациях «За высокие достижения в спорте», «Сильные духом», «За волю к победе», «Мужская команда», «Женская команда», «Дебют года». Также в качестве специальных номинаций представлены «Лучшее освещение спортивного события», «Спортивное событие года», «За многолетний вклад в развитие спорта Псковской области» и «Спортивное партнёрство».

Победителей в номинациях «За высокие достижения в спорте» и «Сильные духом» наградят памятными подарками и дипломами номинантов. Остальные лауреаты получат дипломы номинантов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».