Знаки туристской навигации установили в Порховском районе

14:02, 15 ноября 2023, ПАИ

Знаки туристской навигации появились в Порховском районе. Всего на территории муниципалитета установили 13 новых знаков туристской навигации. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре (ТИЦ) Псковской области.

Один из знаков посвящён Порховской крепости, которую построили более 600 лет назад. В крепости имеется музей почты, где представлены почтовые атрибуты типичного провинциального города. Также в крепости находится храм Святого Николая. В Великую Отечественную войну в храме прятали оружие, через часовню по ночам выводили военнопленных.

В Порхове также располагаются и другие древние храмы, памятник трактору и краеведческий музей.

Кроме того, на набережной реки Шелони туристов ждёт скульптура Ждуна. А в центре Порховского района находится древний бальнеогрязевой курорт «Хилово».

Ранее сообщалось, что в этом году на территории Псковской области установят более 300 знаков туристской навигации, которые станут ориентиром для гостей региона. Так, в Пскове в августе установили 40 навигационных знаков.