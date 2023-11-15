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Общество

Четыре котельные подключили к газораспределительной сети в Кунье

Работы по технологическому подсоединению всех четырёх новых блочно-модульных котельных к газораспределительной сети состоялись в Кунье сегодня, 15 ноября. Об этом пишет газета «Пламя» Куньинского района.

Котельные подключили к газораспределительной сети. Фото: газета «Пламя»

Работы успешно завершены, теперь предстоят пусконаладочные работы. Первый испытательный запуск больничной котельной намечен уже на ближайшие дни, уточнили в газете.

«Напомним, пока потребители тепла районного центра отапливаются старыми котельными, которые временно присоединили к новым теплосетям, построенным в рамках крупного инвестпроекта. На его реализацию предусмотрено 262 миллиона рублей, в том числе 179 миллионов рублей – средства Фонда национального благосостояния», – пишет газета.

Оператором проектов модернизации коммунальной инфраструктуры выступает ППК «Фонд развития территорий» (бывший Фонд содействия реформированию ЖКХ). Остальная часть суммы – средства заёмщика, которым является бюджет Псковской области, а также средства заказчика строительства – АО «Псковские коммунальные системы» (ПКС).

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