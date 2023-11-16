Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псков стал одной из площадок Международного кинофестиваля «Катарсис» 

Международный кинофестиваль «Катарсис» пройдет в десяти городах России на 15 площадках – в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Пскове, Пензе, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Железногорске Красноярского края и Заозерске Мурманской области. Кинофестиваль стартует 25 ноября и завершится 1 декабря, сообщили корреспонденту ПАИ организаторы. 

Баннер Международного кинофестиваля "Катарсис". Фото: организаторы

Показы стартуют с 25 ноября и продлятся до 2 декабря. Просмотр роликов будут представлять Детский центр «Нешкола» (Ольгинская набережная, 9а), Детская экологическая библиотека «Радуга» (ул. Новоселов, 11, Псков) и модельная библиотека «БиблиоЛюб» (р-н Любятово, ул. Н. Васильева, 83а).

Работы кинофестиваля, среди них фильмы для детей, социальные ролики, мультфильмы, были отобраны по темам и идеям, которые они доносят до зрителей и оцениваются профессиональными членами жюри: милосердие, гуманизм, справедливость, крепкая семья и дружба, права и свободы человека, патриотизм, честь, историческая память, созидательный труд, отмечают организаторы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 ноября 2023

Псков стал одной из площадок Международного кинофестиваля «Катарсис» 
15 ноября 2023

Знаки туристской навигации установили в Порховском районе
15 ноября 2023

Старинные украшения продемонстрировали псковские археологи
15 ноября 2023

Жители Дно могут предложить свои идеи для празднования 100-летия города
15 ноября 2023

В Псковской области продолжают обследовать Мальский монастырь
15 ноября 2023

Сказку «Слон и птичка» в 50-й раз показали в псковском драмтеатре
14 ноября 2023

День корейской культуры пройдёт в Пскове
14 ноября 2023

Создать видеоролик и выиграть приз смогут псковичи в школе блогерства

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...