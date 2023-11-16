Псков стал одной из площадок Международного кинофестиваля «Катарсис»

09:32, 16 ноября 2023, ПАИ

Международный кинофестиваль «Катарсис» пройдет в десяти городах России на 15 площадках – в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Пскове, Пензе, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Железногорске Красноярского края и Заозерске Мурманской области. Кинофестиваль стартует 25 ноября и завершится 1 декабря, сообщили корреспонденту ПАИ организаторы.

Показы стартуют с 25 ноября и продлятся до 2 декабря. Просмотр роликов будут представлять Детский центр «Нешкола» (Ольгинская набережная, 9а), Детская экологическая библиотека «Радуга» (ул. Новоселов, 11, Псков) и модельная библиотека «БиблиоЛюб» (р-н Любятово, ул. Н. Васильева, 83а).

Работы кинофестиваля, среди них фильмы для детей, социальные ролики, мультфильмы, были отобраны по темам и идеям, которые они доносят до зрителей и оцениваются профессиональными членами жюри: милосердие, гуманизм, справедливость, крепкая семья и дружба, права и свободы человека, патриотизм, честь, историческая память, созидательный труд, отмечают организаторы.