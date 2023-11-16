Фасад десятиэтажного дома капитально отремонтировали в Пскове

09:50, 16 ноября 2023, ПАИ

Фасад дома № 22 на Рижском проспекте капитально отремонтировали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Это панельный дом 1993 года постройки, в котором от семи до десяти этажей. Собираемость взносов на капитальный ремонт находится на уровне 92,2 %.

В доме отремонтировали межпанельные швы, штукатурку фасадов с последующим окрашиванием. Подрядчик также починил откосы дверных блоков и наружных оконных откосов квартир, установил новые окна и двери в местах общего пользования. Также рабочие отремонтировали бетонные крыльца, установили решётки для чистки обуви. Выполнен ремонт отмостки, приямков, установлены решётки на продухи.

Также выполнены работы по ремонту арок. Подрядная организация отремонтировала кирпичные стены и площадки покрытия в переходных арках, выполнила устройство отливов арок на верхних этажах заднего фасада.

Члены приёмочной комиссии высоко оценили качество выполненных работ, работы приняты в полном объёме, уточнили в пресс-службе.

Работы были выполнены в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2023 год.

Отметим, что ранее в указанном доме заменили лифты. Благодаря региональной программе улучшены условия проживания более чем для 300 жителей данного дома.