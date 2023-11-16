Внутрипоселковые газопроводы построили в деревне Федоровщина Псковского района

10:21, 16 ноября 2023, ПАИ

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью более трёх километров в рамках догазификации деревни Федоровщина Псковского района. Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Новые сети создали возможность газификации 95 домовладений в деревне Федоровщина, а также позволят приступить к догазификации жилых домов в деревне Неёлово-1 Псковского района. Все собственники домовладений подали заявки на подключение, на сегодня газопроводы построены до границ 41 земельного участка.

«После ввода газопроводов в эксплуатацию мы оперативно начнём подключение домовладений, готовых к приёму газа», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.