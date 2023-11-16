Открытый ринг по боксу в Великих Луках собрал более 100 участников

12:17, 16 ноября 2023, ПАИ

Открытый ринг по боксу в рамках турнира за пояс Yremboo boxing, прошедший в зале бокса спортшколы «Экспресс», собрал более 100 участников из Великих Лук, Санкт-Петербурга, Невеля, Опочки, Торопца и Нелидово. Об этом сообщает Luki-News.

Организатор турнира, тренер по боксу и основатель команды Yremboo boxing Юрий Фёдоров отметил, что гости продемонстрировали достойные результаты, однако великолукские боксёры выступили ничуть не хуже. «Мои воспитанники выступили достойно. Для некоторых ребят это были первые соревнования: кто-то почувствовал вкус победы, кто-то – горечь поражения, но это бокс, так что никогда не надо сдаваться и опускать руки, нужно продолжать двигаться вперёд к намеченным целям», – сказал он.

«Моей мечтой было создать открытый ринг для всех желающих, для тех, кто хотел попробовать себя в атмосфере боксёрского поединка. Мечты сбываются! Мы двигаемся дальше. Для этого есть желание, стремление и мотивация», – поделился Юрий Фёдоров.

Отметим, что второй этап гран-при за пояс Yremboo boxing состоится в марте 2024 года.

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