Крышу многоквартирного дома капитально отремонтируют в пыталовской деревне

11:56, 22 ноября 2023, ПАИ

Вопрос капитального ремонта многоквартирного дома в деревне Стехны Пыталовского района рассмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан по поручению президента Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Обращаясь к главе региона, жительница Пыталовского района Елена Кудряшова указала на важность ремонта крыши многоквартирного дома № 6 на улице Центральной в деревне.

«По этому дому объявлены конкурсные процедуры, разрабатывается проектная документация. До конца 2023 года планируют закончить проект. И на 2024 год уже запланирован ремонт. До конца следующего года планируются уже отремонтировать», – рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Средний срок капитального ремонта крыши составляет от четырёх до шести месяцев, уточнил он.

«После окончания отопительного сезона планируется уже начать работы. Ориентировочно – в мае, может, раньше», – пояснил Сергей Грахов.

«Нужно постараться сделать до осени, до сезона дождей», – поручил Михаил Ведерников.