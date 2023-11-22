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Общество

Капремонт Плюсской школы проведут в 2024 году

Плюсскую среднюю общеобразовательную школу капитально отремонтируют к 1 сентября 2024 года. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан по поручению президента Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Капремонт Плюсской школы проведут в 2024 году. Фото: ПАИ

Отвечая на вопрос жительницы Плюссы Ирины Ивановой, глава региона отметил, что по поручению президента реализуется федеральная программа по капитальному ремонту школ.

«В прошлом году была подана заявка на капитальный ремонт Плюсской школы, и она прошла отбор. Планируется, что на ремонт будет выделено 2,1-2,25 млн рублей. В январе законтрактуем и в летний период осуществим ремонт школы», – пояснил первый заместитель председателя регионального комитета по образованию Гор Брутян.

«Давайте договоримся, чтобы 1 сентября дети уже пошли в отремонтированную школу», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что на ремонт школ в Псковской области в следующем году выделят порядка 900 млн рублей.

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