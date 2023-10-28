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Общество

Почти 900 млн рублей выделят на ремонт школ в Псковской области в следующем году

Шесть школ отремонтируют в Псковской области в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования» в следующем году. Об этом заявил врио председателя комитета по образованию региона Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Почти 900 млн рублей выделят на ремонт школ в Псковской области в следующем году. Фото: ПАИ

«Проект успешно реализуется в области. В этом году изначально ремонтировалось десять школ, но за счёт средств экономии в программу удалось включить ещё и Добручинскую школу Гдовского района. В следующем году у нас будет отремонтировано ещё шесть школ. Также предварительно учреждён список школ на 2025 и 2026 годы», – рассказал он.

Так, в следующем году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» планируется провести ремонт и закупить оборудование в двух школах Пскова – № 23 на улице Розы Люксембург и № 2 на улице Свердлова, а также в школе № 2 в Дедовичах, в Плюсской среднеобразовательной школе, в Пустошкинском центре образования и в Исской школе (Пушкиногорский район).

На эти цели будет выделено порядка 890 млн рублей, из них 51 млн рублей направят на закупку оборудования.

Ранее Андрей Ермаков рассказал о ходе реализации в Псковской области программы «Модернизация школьных систем образования».

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.

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