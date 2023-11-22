Воинское захоронение в Псковском районе полностью отремонтируют

12:24, 22 ноября 2023, ПАИ

Вопрос ремонта одного из воинских захоронений в Псковском районе рассмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан по поручению президента Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Необходимость ремонта воинского захоронения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 году» в деревне Шванибахово Псковского района озвучила жительница деревни Кирово Антонина Иванова.

Отвечая на этот вопрос, первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко отметил, что дорога к братской могиле будет отремонтирована в следующем году за счёт бюджета волости.

«Ежегодно ведётся работа по поиску останков воинов. У нас запланировано увековечивание имён погибших воинов – 1 100 фамилий. Будет добавлено четыре мемориальные плиты, заменена тротуарная плитка, установлено ограждение. Приведём в порядок, чтобы отпраздновать юбилейную дату», – пояснил он.

По словам Святослава Колинко, ремонт мемориала планируется завершить до 1 июня.