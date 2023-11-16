Региональный турнир по самбо «Память» пройдёт в Великих Луках

15:30, 16 ноября 2023, ПАИ

27-й региональный турнир по самбо «Память», посвящённый великолучанам, отдавшим жизнь в мирное время при защите Отечества, пройдёт в Великих Луках с 1 по 2 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены муниципальных образований Псковской области и других регионов России. По возрастным категориям выступят юноши 2007-2009 и 2010-2012 годов рождения, а также девушки 2006-2008 и 2009-2011 годов рождения.

Победителей в каждой весовой категории наградят кубком, медалью и грамотой. Призёры получат медали и грамоты.

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