Региональный турнир по самбо «Память» пройдёт в Великих Луках
27-й региональный турнир по самбо «Память», посвящённый великолучанам, отдавшим жизнь в мирное время при защите Отечества, пройдёт в Великих Луках с 1 по 2 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены муниципальных образований Псковской области и других регионов России. По возрастным категориям выступят юноши 2007-2009 и 2010-2012 годов рождения, а также девушки 2006-2008 и 2009-2011 годов рождения.
Победителей в каждой весовой категории наградят кубком, медалью и грамотой. Призёры получат медали и грамоты.
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