Саунд-продюсер из Пскова дал совет начинающим музыкантам

16:52, 16 ноября 2023, ПАИ

Совет начинающим исполнителям дал музыкант и саунд-продюсер из Пскова Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если тебе нравится и если ты чувствуешь, что это твоё, то не нужно останавливаться. Нельзя делать перерыв, необходимо только работать и прикладывать много усилий», – отметил гость эфира.

При этом тем, кто хочет, но боится начать заниматься музыкой, Александр Боярков посоветовал прикладывать больше усилий, так как конкуренция в этой сфере действительно очень большая.

«Важно стараться делать то, что не делает никто. Хотя и у меня иногда так не получается. Придумал ход, а оказалось, что он уже заезженный», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что большой концерт электронной музыки пройдёт в Пскове.