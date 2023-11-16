Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Саунд-продюсер из Пскова дал совет начинающим музыкантам

Совет начинающим исполнителям дал музыкант и саунд-продюсер из Пскова Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Саунд-продюсер из Пскова дал совет начинающим музыкантам. Фото: ПАИ

«Если тебе нравится и если ты чувствуешь, что это твоё, то не нужно останавливаться. Нельзя делать перерыв, необходимо только работать и прикладывать много усилий», – отметил гость эфира.

При этом тем, кто хочет, но боится начать заниматься музыкой, Александр Боярков посоветовал прикладывать больше усилий, так как конкуренция в этой сфере действительно очень большая.

«Важно стараться делать то, что не делает никто. Хотя и у меня иногда так не получается. Придумал ход, а оказалось, что он уже заезженный», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что большой концерт электронной музыки пройдёт в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 ноября 2023

Более 12 километров дороги Пушкинские Горы – Локня отремонтировали по нацпроекту
16 ноября 2023

Участок дороги перекроют в Псковском районе до 21 ноября
16 ноября 2023

Более 50 тонн польского кошачьего корма не пропустили через границу в Псковской области
16 ноября 2023

Выставка работ современных иконописцев открылась в Пскове
16 ноября 2023

В Псковской области чествовали участников всероссийского социального форума
16 ноября 2023

Случай заражения чесоточным клещом выявлен в Псковской области
16 ноября 2023

Российские и белорусские эксперты примут участие в форуме «Мосты дружбы» в Пскове
16 ноября 2023

Скончался псковский музыкант Александр Роор

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...