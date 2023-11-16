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Общество

Более 50 тонн польского кошачьего корма не пропустили через границу в Псковской области

Свыше 50 тонн кормов для домашних животных не прошли ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Более 50 тонн польского кошачьего корма не пропустили через границу в Псковской области. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» государственный инспектор Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль трёх партий кормов для кошек. Более 53 тонн корма, произведенного в Польше, перевозились в Казахстан. Однако предварительной информации о перевозке корма не поступало.

Также указанный на упаковке срок годности не соответствовала данным, заявленным в ветеринарных сопроводительных документах. Кроме того, маркировка товара, заявленная в ветеринарном сертификате, не соответствовала фактической.

По итогам проведения контрольных мероприятий ввоз более 53 тонн кошачьего корма на таможенную территорию ЕАЭС был запрещён.

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