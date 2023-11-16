Более 50 тонн польского кошачьего корма не пропустили через границу в Псковской области
Свыше 50 тонн кормов для домашних животных не прошли ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» государственный инспектор Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль трёх партий кормов для кошек. Более 53 тонн корма, произведенного в Польше, перевозились в Казахстан. Однако предварительной информации о перевозке корма не поступало.
Также указанный на упаковке срок годности не соответствовала данным, заявленным в ветеринарных сопроводительных документах. Кроме того, маркировка товара, заявленная в ветеринарном сертификате, не соответствовала фактической.
По итогам проведения контрольных мероприятий ввоз более 53 тонн кошачьего корма на таможенную территорию ЕАЭС был запрещён.
Более 50 тонн польского кошачьего корма не пропустили через границу в Псковской области