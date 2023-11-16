Добрый волшебник Роор

18:33, 16 ноября 2023, ПАИ

Есть на свете люди, рядом с которыми становится светло и радостно. Неважно, какое настроение у тебя в эту минуту – глядя на таких людей тучи исчезают и появляется солнце.

Александр Петрович Роор - из таких. Всегда подтянутый, в бабочке, с улыбкой с волшебной палочкой в руках – он творил чудеса. Творил их, когда создавал Псковский симфонический оркестр, творил, когда появился детский духовой – «Геликон», оркестр, в котором мальчишки и девчонки становились такими же волшебниками, как он сам. Кто был на концертах «Геликона», знает, как это происходит, когда доброе волшебство захватывает всех вокруг...

Есть на свете такие люди... Есть, они рядом, даже когда они уходят, как ушел Александр Петрович. И хоть сегодня от Пскова откололся кусочек души, которым был Роор, он тут, с нами.

Спасибо, добрый волшебник.

Редакция Псковского агентства информации



Фото Андрея Кокшарова