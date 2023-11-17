Подготовку к отопительному сезону псковский губернатор оценил положительно

09:31, 17 ноября 2023, ПАИ

Подготовку к отопительному сезону в Псковской области губернатор Михаил Ведерников оценил положительно. Свою оценку он озвучил на совещании с главами районов, городских и муниципальных округов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

«Благодарю руководителей муниципалитетов, профильный комитет. Последние годы мы держимся по этому вопросу в лидерах по Северо-Западному федеральному округу, нужно делать всё, чтобы не снижать показатели», – подчеркнул губернатор.

Также на совещании проанализировали главные замечания Псковского управления Ростехнадзора, которые поступили в ходе подготовки к отопительному сезону. Основная их часть – документального характера. В следующем году этому аспекту подготовки планируется уделить особое внимание. Глава региона поручил провести работу над ошибками, всё проанализировать, провести семинар-совещание, чтобы разобрать самые распространенные недочёты и ответить на вопросы глав, руководителей предприятий.

В целом, как было отмечено на совещании, отопительный сезон в Псковской области проходит штатно. Паспорта готовности получили 25 муниципальных образований региона – все, кроме Куньинского района. В этом районе сейчас меняют угольные котельные на газовые – специалисты уже начали опытную эксплуатацию четырёх из них. Как только все пять объектов будут готовы, район получит акт о готовности муниципального образования к прохождению отопительного сезона.