Новый трактор передали в музей-усадьбу Римского-Корсакова в Плюсском районе

11:06, 17 ноября 2023, ПАИ

Новый трактор передали в музей-усадьбу имени Римского-Корсакова. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».

«Трактор нам был нужен, чтобы летом косить в усадьбах, зимой чистить дорожки в аллеях от снега, для перевозки грузов между усадьбами! Надеемся, что тракторок нас не подведёт и в наших усадьбах будет ещё чище и красивее!» – отметили в музее.

Отмечается также, что трактор, переданный из Псковского музея-заповедника, оснащён навесным оборудованием.