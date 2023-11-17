Новый трактор передали в музей-усадьбу Римского-Корсакова в Плюсском районе
Новый трактор передали в музей-усадьбу имени Римского-Корсакова. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».
«Трактор нам был нужен, чтобы летом косить в усадьбах, зимой чистить дорожки в аллеях от снега, для перевозки грузов между усадьбами! Надеемся, что тракторок нас не подведёт и в наших усадьбах будет ещё чище и красивее!» – отметили в музее.
Отмечается также, что трактор, переданный из Псковского музея-заповедника, оснащён навесным оборудованием.
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