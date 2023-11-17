Зарплату выше средней по региону предлагает «Экопром» своим сотрудникам

11:55, 17 ноября 2023, ПАИ

Зарплату выше средней по региону предлагает мусороуборочная компания «Экопром» своим сотрудникам. Об этом сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Водители мусоровозов – это ключевая должность в компании, ведь от их работы зависит соблюдение вывоза отходов по всей области. И сейчас «Экопром» приглашает таких специалистов на работу.

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