Зарплату выше средней по региону предлагает «Экопром» своим сотрудникам
Зарплату выше средней по региону предлагает мусороуборочная компания «Экопром» своим сотрудникам. Об этом сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».
Водители мусоровозов – это ключевая должность в компании, ведь от их работы зависит соблюдение вывоза отходов по всей области. И сейчас «Экопром» приглашает таких специалистов на работу.
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