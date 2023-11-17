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Общество

Ярмарка вакансий Санкт-Петербурга для работников регионов России пройдёт в online-формате 22 ноября

Интерактивный формат ярмарки вакансий даст возможность жителям регионов пройти собеседования с работодателями Санкт-Петербурга онлайн. СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» не первый раз проводит ярмарку вакансий онлайн. Удобство и высокую эффективность такого формата отмечают как работодатели, так и соискатели.

Ярмарка вакансий Санкт-Петербурга для работников из регионов России пройдёт в online-формате 22 ноября. Фото предоставили организаторы

Стремительное развитие сферы услуг, расширение производственных мощностей на отечественных предприятиях, а также увеличение объёмов производства ряда секторов промышленности обеспечивает рост петербургской экономики. В результате рынок труда Санкт-Петербурга испытывает нехватку квалифицированных кадров. Ярмарка вакансий объединит работодателей и соискателей из других регионов России, даст возможность провести десятки дистанционных собеседований за один день.

Ярмарка вакансий направлена на содействие занятости населения, помогает в профессиональной ориентации граждан, повышению информированности граждан о возможностях и существующих региональных программах по содействию занятости. Посетителям ярмарки предоставляется возможность познакомиться с ситуацией на рынке труда Санкт‑Петербурга, напрямую пообщаться с работодателями, получить консультации.

Ярмарка вакансий проводится в рамках подпрограммы «Трудовая миграция» государственной программы Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением правительства Санкт-Петербурга.

Ярмарка вакансий включает в себя серию мероприятий:

  • работу открытой студии;
  • индивидуальные online-собеседования;
  • информирование соискателей о вакантных рабочих местах ведущих предприятий Санкт-Петербурга.

В ярмарке вакансий примут участие ведущие предприятия Санкт-Петербурга. Среди них – крупнейшие компании самых разных отраслей: инжиниринг и металлургия, строительный комплекс и робототехника, пассажирские перевозки, приборостроение, ретейл и многое другое. Это такие известные компании, как: ПАО «Завод «Радиоприбор», ООО «Главстрой-СПб», АО «Асфальтобетонный завод № 1», АО НПО «Компрессор», АО «СПО Арктика», АО «Ленгидропроект», ПАО «ТГК-1», Научно-исследовательский институт точной механики, Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики, ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (аэропорт Пулково), OZON,  ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Пассажиравтотранс», ГУП «Горэлектротранс» и многие другие.

Организаторы мероприятия: комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов», АНО «АРЧК СЗФО».

Вся актуальная информация на сайте: ярмаркавакансий.рф/22_n_2023.

Для связи: info@startwork.pro.

Реклама. АНО «АРЧК СЗФО». ИНН 4705070815.

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