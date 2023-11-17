Осуждённый из идрицкой колонии победил в отборочном этапе конкурса на лучшую игрушку

11:27, 17 ноября 2023, ПАИ

Осуждённый из идрицкой колонии победил в отборочном этапе конкурса на лучшую игрушку, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Конкурс «Национальная игрушка» проводится в уголовно-исполнительной системе впервые в рамках реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей.

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях и следственных изоляторах региона, подготовили для участия в конкурсе игрушки, созданные из имеющихся подручных материалов и олицетворяющие национальный характер народов РФ. Среди представленных работ - деревянные куклы, разнообразные игрушки-каталки, фигурки из ткани.

При подведении итогов конкурса учитывались такие критерии, как художественное исполнение, оригинальность и качество изделия, возможность практического применения. Победителем, по мнению жюри, стал осужденный из ИК-3 (Идрица). Он представил расписную матрешку.