Осуждённый из идрицкой колонии победил в отборочном этапе конкурса на лучшую игрушку
Осуждённый из идрицкой колонии победил в отборочном этапе конкурса на лучшую игрушку, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Конкурс «Национальная игрушка» проводится в уголовно-исполнительной системе впервые в рамках реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей.
Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях и следственных изоляторах региона, подготовили для участия в конкурсе игрушки, созданные из имеющихся подручных материалов и олицетворяющие национальный характер народов РФ. Среди представленных работ - деревянные куклы, разнообразные игрушки-каталки, фигурки из ткани.
При подведении итогов конкурса учитывались такие критерии, как художественное исполнение, оригинальность и качество изделия, возможность практического применения. Победителем, по мнению жюри, стал осужденный из ИК-3 (Идрица). Он представил расписную матрешку.
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