Псковичи могут прослушать вебинар о защите от мошенников при псевдорозыгрышах

14:55, 17 ноября 2023, ПАИ

Вебинар «Фальшивые лотереи и розыгрыши: как распознать мошенничество и не стать жертвой» пройдёт в рамках онлайн-проекта «Перезвони сам». Жители Псковской области также могут присоединиться к мероприятию. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Департамент информационных технологий, представители Главного управления МВД России по городу Москве, АНО «Российская система качества» (Роскачество) и распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» расскажут о том, как регулируется эта деятельность и какие схемы используют мошенники.

Подключиться к вебинару можно по ссылке: https://vk.com/video147412495_456239411.

Вебинар начнётся 24 ноября в 11:00 на площадке соцсети «ВКонтакте». Все слушатели также могут посмотреть вебинар онлайн, нажав кнопку «Посмотреть трансляцию в VK» на портале проекта. Для того чтобы принять участие в вебинаре очно, необходимо записаться на мероприятие на портале в поле «Записаться на очный семинар».

Там же возможно подписаться на рассылку с информацией о предстоящих вебинарах. Для этого необходимо заполнить специальную форму.

Проект «Перезвони сам» рассказывает о том, как противостоять телефонному или онлайн-мошенничеству. Обучение основам безопасного поведения в интернете и противодействия мошенничеству соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», заверили в пресс-службе.