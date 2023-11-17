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Общество

Участковых чествуют в Псковской области

Торжественные собрания, посвященные столетнему юбилею со дня образования службы участковых уполномоченных полиции, состоялись во всех территориальных отделах УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

  • Участковых наградили в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Участковых наградили в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Участковых наградили в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Участковых наградили в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Участковых наградили в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Участковых наградили в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Участковых наградили в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Участковых наградили в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Начальники территориальных органов поздравили личный состав и ветеранов службы участковых уполномоченных, а также вручили ведомственные награды и почетные грамоты.

В честь праздника, а также за достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности многие сотрудники полиции были удостоены благодарности от глав муниципалитетов, подчеркнули в УМВД.

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