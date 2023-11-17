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Общество

Продукция четырёх псковских производителей отмечена знаком «100 лучших товаров России»

Лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России 2023» признаны пять наименований продукции четырех производителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В номинации «Промышленные товары для населения» отмечена мужская верхняя одежда торговых знаков Truvor, Dovmont, Fasti Donici: куртки, пальто, полупальто ЗАО «Славянка».

Среди продовольственных товаров в числе победителей конкурса — ряженка и бифидок «Прасковья и Молочкова» производства Псковского гормолзавода, мясо кур ООО «Племрепродуктор Назия» и сбитень «Столбушинский» ИП Озеров В. А.

Еще семь псковских товаров стали дипломантами конкурса «100 лучших товаров России».

Это садовая мебель ООО «Интерлинк», творожная паста и йогурты с фруктово-ягодными наполнителями «Прасковья Молочкова» Псковского гормолзавода, полуфабрикаты и субпродукты птицы ООО «Племрепродуктор Назия», томленые припасы и соусы без сахара торговой марки «Столбушино» (ИП Озеров В. А.).

Кроме того, группа представителей производственных компаний лауреатов и дипломантов конкурса награждена почетными знаками «Отличник качества» и почетным знаком «За достижения в области качества».

В этом году в конкурсе приняли участие 22 наименования продукции 10 производителей Псковской области.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» — площадка для поиска деловых партнеров, общения и обмена опытом. Статус победителя здесь становится эффективным маркетинговым инструментом, позволяющим увеличивать продажи, получать преимущества при выводе товара на новые рынки сбыта, привлекать новых клиентов и повышать лояльность целевых аудиторий.

Главная цель конкурса — поддержка и развитие процессов повышения качества, безопасности продукции и услуг отечественных производителей.

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