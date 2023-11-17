Продукция четырёх псковских производителей отмечена знаком «100 лучших товаров России»

15:23, 17 ноября 2023, ПАИ

Лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России 2023» признаны пять наименований продукции четырех производителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В номинации «Промышленные товары для населения» отмечена мужская верхняя одежда торговых знаков Truvor, Dovmont, Fasti Donici: куртки, пальто, полупальто ЗАО «Славянка».

Среди продовольственных товаров в числе победителей конкурса — ряженка и бифидок «Прасковья и Молочкова» производства Псковского гормолзавода, мясо кур ООО «Племрепродуктор Назия» и сбитень «Столбушинский» ИП Озеров В. А.

Еще семь псковских товаров стали дипломантами конкурса «100 лучших товаров России».

Это садовая мебель ООО «Интерлинк», творожная паста и йогурты с фруктово-ягодными наполнителями «Прасковья Молочкова» Псковского гормолзавода, полуфабрикаты и субпродукты птицы ООО «Племрепродуктор Назия», томленые припасы и соусы без сахара торговой марки «Столбушино» (ИП Озеров В. А.).

Кроме того, группа представителей производственных компаний лауреатов и дипломантов конкурса награждена почетными знаками «Отличник качества» и почетным знаком «За достижения в области качества».

В этом году в конкурсе приняли участие 22 наименования продукции 10 производителей Псковской области.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» — площадка для поиска деловых партнеров, общения и обмена опытом. Статус победителя здесь становится эффективным маркетинговым инструментом, позволяющим увеличивать продажи, получать преимущества при выводе товара на новые рынки сбыта, привлекать новых клиентов и повышать лояльность целевых аудиторий.

Главная цель конкурса — поддержка и развитие процессов повышения качества, безопасности продукции и услуг отечественных производителей.