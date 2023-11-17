Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подпрограмму «Земский муниципальный служащий» планируют запустить в Псковской области

Подпрограмму «Земский муниципальный служащий» планируют запустить в Псковской области. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников на рабочем совещании с главами районов, городских и муниципальных округов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Подпрограмму «Земский муниципальный служащий» планируют запустить в Псковской области. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников предложил в рамках госпрограммы «Поддержка местного самоуправления» разработать отдельную подпрограмму под рабочим названием «Земский служащий». Данный инструмент может включать в себя набор разнообразных мер поддержки, в том числе подъёмные выплаты, которые специалист может получить после трёх-пяти лет работы.

Предложения губернатор поручил собрать и обобщить управлению по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области и ассоциации «Совет муниципальных образований».

В муниципалитетах особая потребность в юристах, сметчиках, специалистах в сферах дорожного хозяйства, строительства и закупок, отметила руководитель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию регионального правительства Елена Тимашова.

Кроме того, вопрос адресной подготовки кадров прорабатывается с ПсковГУ. Дополнительно муниципалитетам рекомендовали со старших классов школ вести профориентационную работу с молодёжью.

Отдельно проработают рекомендации, созданные по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «образование», где обсуждались механизмы привлечения специалистов на муниципальную службу.

«Укомплектованность и профессиональный уровень команд определяет дальнейший результат развития муниципалитета и работы по федеральным и региональным программам. Если будет достаточно профессионалов – всегда регион и муниципалитет будут в «зелёной» зоне по всем показателям», – резюмировал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что увеличение зарплаты муниципальных служащих рассматривают в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 ноября 2023

Перевозку крупной партии мяса пресекли на госгранице в Псковской области
17 ноября 2023

Игорь Иванов: Новые инвестпроекты в регионе создадут рабочие места и увеличат доходы бюджета
17 ноября 2023

В Псковской области продолжается разработка проектов для участия в программах Союзного государства
17 ноября 2023

Подпрограмму «Земский муниципальный служащий» планируют запустить в Псковской области
17 ноября 2023

В Псковской области простились с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими
17 ноября 2023

Выставка гобеленов «Нити моих дорог» откроется в Пскове
17 ноября 2023

Мемориальную доску погибшему в зоне СВО Андрею Усанину открыли в Палкинском районе
17 ноября 2023

О гормонах и щитовидной железе поговорили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...