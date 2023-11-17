Подпрограмму «Земский муниципальный служащий» планируют запустить в Псковской области

18:32, 17 ноября 2023, ПАИ

Подпрограмму «Земский муниципальный служащий» планируют запустить в Псковской области. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников на рабочем совещании с главами районов, городских и муниципальных округов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников предложил в рамках госпрограммы «Поддержка местного самоуправления» разработать отдельную подпрограмму под рабочим названием «Земский служащий». Данный инструмент может включать в себя набор разнообразных мер поддержки, в том числе подъёмные выплаты, которые специалист может получить после трёх-пяти лет работы.

Предложения губернатор поручил собрать и обобщить управлению по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области и ассоциации «Совет муниципальных образований».

В муниципалитетах особая потребность в юристах, сметчиках, специалистах в сферах дорожного хозяйства, строительства и закупок, отметила руководитель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию регионального правительства Елена Тимашова.

Кроме того, вопрос адресной подготовки кадров прорабатывается с ПсковГУ. Дополнительно муниципалитетам рекомендовали со старших классов школ вести профориентационную работу с молодёжью.

Отдельно проработают рекомендации, созданные по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «образование», где обсуждались механизмы привлечения специалистов на муниципальную службу.

«Укомплектованность и профессиональный уровень команд определяет дальнейший результат развития муниципалитета и работы по федеральным и региональным программам. Если будет достаточно профессионалов – всегда регион и муниципалитет будут в «зелёной» зоне по всем показателям», – резюмировал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что увеличение зарплаты муниципальных служащих рассматривают в Псковской области.