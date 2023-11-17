Программу «Псковский гектар» разработают в Псковской области

18:47, 17 ноября 2023, ПАИ

Программу «Псковский гектар» разработают в Псковской области. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников на рабочем совещании с главами районов, городских и муниципальных округов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В рамках совещания рассмотрели вопрос модернизации проекта «Псковский гектар». Специальную рабочую группу возглавит губернатор Михаил Ведерников.

Программа призвана стать одним из инструментов привлечения в регион людей на постоянное место жительства. К работе над проектом губернатор пригласил представителей областного Собрания депутатов, профильных управлений и комитетов, глав муниципальных образований, ассоциации «Совет муниципальных образований».

«Мы изучили и учли опыт других регионов, сформировали оптимальную траекторию развития проекта для Псковской области. Земля – стратегический ресурс, с помощью которого нужно решать стратегические задачи», – отметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что подпрограмму «Земский муниципальный служащий» планируют запустить в Псковской области.