Программу «Псковский гектар» разработают в Псковской области
Программу «Псковский гектар» разработают в Псковской области. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников на рабочем совещании с главами районов, городских и муниципальных округов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
В рамках совещания рассмотрели вопрос модернизации проекта «Псковский гектар». Специальную рабочую группу возглавит губернатор Михаил Ведерников.
Программа призвана стать одним из инструментов привлечения в регион людей на постоянное место жительства. К работе над проектом губернатор пригласил представителей областного Собрания депутатов, профильных управлений и комитетов, глав муниципальных образований, ассоциации «Совет муниципальных образований».
«Мы изучили и учли опыт других регионов, сформировали оптимальную траекторию развития проекта для Псковской области. Земля – стратегический ресурс, с помощью которого нужно решать стратегические задачи», – отметил Михаил Ведерников.
Ранее сообщалось, что подпрограмму «Земский муниципальный служащий» планируют запустить в Псковской области.
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