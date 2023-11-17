Великолучан поблагодарили за восстановление сожжённой беседки в парке «Без границ»

20:30, 17 ноября 2023, ПАИ

Благодарственные письма добровольцам, которые восстановили сожжённую беседку в парке «Без границ», вручил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сегодня, 17 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Благодарим вас за вклад в благоустройство города, в частности за восстановление утраченной беседки. Помогли, лично приняли участие в благоустройстве популярной общественной территории. За это вам огромная благодарность», – отметил Андрей Беляев.

Благодарственными письмами были награждены Юрий Павлинов, Евгений Медведев, Дмитрий Кондратьев, Владимир Коваль.

Как отметили сами волонтёры, в строительстве новой беседки принимало участие большое число неравнодушных великолучан: кто-то привёз лес, кто-то – материалы, кто-то помог своим трудом. Администрация также выразила благодарность и этим неравнодушным людям.