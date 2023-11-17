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Историк и публицист Влад Богов скоропостижно скончался в Пскове

Историк, политический активист, публицист Влад Богов скоропостижно скончался 17 ноября в Пскове. Об этом пишет газета «АиФ-Псков».

Фото: «АиФ»

Известно, что вечером 16 ноября он почувствовал недомогание. Его экстренно доставили в больницу с диагнозом «инсульт». Он умер утром следующего дня, несмотря на усилия врачей.

Влад (Владимир) Алекcеевич Богов родился 15 октября 1976 года в Риге в Латвийской ССР. В 2009 году он окончил Латвийский университет, получив степень магистра филологии русского языка, в 2018 году – аспирантуру Вятского государственного университета по специальности «отечественная история».

Влад Богов был автором фотодокументальной выставки о концлагере в Саласпилсе и лагере для советских военнопленных Шталаг-350 «Приговорённые нацизмом», составителем одноимённого сборника документов, раскрывающих преступные деяния нацистов в Риге в годы Великой Отечественной войны. Также он является автором научного исследования о деятельности концлагеря в Саласпилсе. В прошлом году он выпустил сборник документов об этом концлагере, где впервые был опубликован список бывших узников лагеря (более 6 тысяч имен).

Также историк занимался активной общественной деятельностью: являлся председателем правления благотворительного Фонда развития культуры (Латвия), с 2011 по 2022 год был сопредседателем оргкомитета Дней русской культуры в Латвии. В 2016 году его наградили почётной грамотой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом МИД РФ, а в 2017 году – почётной грамотой правительства Москвы.

Ранее историк выступал на форуме в Пскове, заявив, что народ в Латвии никогда не был субъектом политики.

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