Историк: Народ в Латвии никогда не был субъектом политики

14:50, 18 октября 2023, ПАИ

Народ в Латвии никогда не был субъектом политики, заявил историк, публицист, общественный деятель из Латвии Влад Богов в рамках секции «Диалог СМИ приграничных территорий. Защита русского языка и традиционных ценностей» на Псковском международном медиафоруме сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Год назад вместе с семьей я был вынужден переехать в Псков, и теперь я сотрудник Псковского музея-заповедника. А в Латвии я занимался исследованием нацистской истребительной политики, а это противоречит нынешней политической повестке Латвии. И теперь я являюсь угрозой национальной безопасности для этой страны», – отметил Влад Богов.

По его словам, народ в Латвии никогда не был субъектом политики. «Он всегда был, и сейчас в том числе, лишь объектом приложения политических сил. Прибалтика всегда кем-то управлялась: либо Западом, либо Москвой или Санкт-Петербургом. России надо увереннее отстаивать свои интересы на этой площадке. Прибалтика всегда была только буфером между Востоком и Западом. России надо обратить внимание на этот регион. Кстати, у Латвии до сих пор есть территориальные претензии по отношению к России, к Псковской области – часть территории которой включена в список исторических земель Латвии», – заключил он.

Напомним, что 18 октября проходит IV Псковский международный медиафорум. О том, кто участвует в мероприятии, что говорят эксперты о журналистике и СМИ, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.