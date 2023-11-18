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Общество

Избинг и глэмпинг: эксперт рассказала о новых видах туризма в России

Эксперт рассказала о том, какие новые виды туризма появились в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на общественного деятеля, руководителя проектов девелоперской компании «Слово групп», руководителя парк-отеля Plus Residence Елизавету Жукову.

По её словам, новыми видами являются избинг, глэмпинг и кемпинг. «Избинг – это отдых в избах. Термин пришёл к нам в конце прошлого года. Суть такого отдыха в том, что строится новая или восстанавливается старая изба площадью 40 квадратных метров, а в ней создаются все условия стандартного номера, к которым привыкли отдыхающие. Глэмпинг – это отдых на природе в палатках с комфортными условиями. Кемпинг – отдых в легковозводимых конструкциях с менее комфортными, чем в глэмпинге, условиями, иными словами – облегчённый глэмпинг», – пояснила Елизавета Жукова.

В основном, подчеркнула эксперт, такие проекты особенно популярны рядом с городами-миллионниками. Кроме того, она рассказала, что избинг популярен в Ивановской и Ярославской областях, а глэмпинги – в Тульской, Тверской и Калужской областях.

Елизавета Жукова обратила внимание, что в последнее время популяризируется отдых в России, через национальные проекты поддерживается государством. «Внутренний туризм на пике популярности, а данные виды отдыха – это нечто новое для наших туристов и, как всё новое, особенно привлекательное», – сказала Жукова.

Помимо этого, эксперт подчеркнула, что в новогодние праздники будут популярны избинг и глэмпинг.

Ранее сообщалось, что эксперты фиксируют высокий спрос на модульные гостиницы в Псковской области. 

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